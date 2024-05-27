Антимонопольщики займутся ценами на авиабилеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с «Аэрофлотом» разработает меры, которые повысят прозрачность образования цен на авиабилеты. Об этом сообщается на сайте службы.

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В ФАС подчеркнули, что вопрос доступности авиабилетов находится на особом контроле службы перед сезоном отпусков. ФАС провела рабочую встречу с руководством «Аэрофлота», ее участники обсудили, что именно влияет на стоимость билетов, какова динамика спроса и предложения, а также поговорили об основных статьях расходов российских перевозчиков.

По итогам встречи стороны решили, что рыночная среда изменилась, поэтому механизмы ценообразования и коммерческая политика авиакомпаний РФ «требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров». В ФАС подчеркнули, что уточнить в том числе планируется правила определения стартовой цены билета.

Также в ФАС проанализируют тарифы на аэропортовое, наземное обслуживание и цены на авиакеросин. В службе рассчитывают, что это поможет снизить нагрузку на авиакомпании.

В ФАС прогнозировали, что этим летом стоимость авиабилетов по России вырастет на десять процентов по сравнению с ценами лета 2023-го. Росстат подсчитал, что март к марту перелеты эконом-классом подорожали на 20 процентов.