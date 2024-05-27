От уплаты НДС хотят освободить рестораны с определенным оборотом

В России хотят освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания с определенным годовым оборотом. Так, он не должен превышать 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

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Документ был направлен на заключение в правительство РФ главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Сейчас предприятия общественного питания освобождаются от НДС в случае, если их годовая выручка не превышает 2 млрд рублей в год.

Кутепов выступает за увеличение порога применения налогового режима. В пояснительной записке к документу указано, что высвобожденные деньги пойдут на разные цели. Речь идет, в частности, о развитии сети и открытии новых точек продаж. Такой подход увеличит поступления в бюджет страны, считают авторы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин одобряет инициативу не поднимать ставку НДС с текущего уровня в 20%. С соответствующим предложением ранее выступили депутаты и бизнес в рамках проведенных консультаций. По словам Силуанова, повышение ставки может ускорить инфляцию.