В России утвердили мировое соглашение по «делу металлургов»

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору «Северстали» и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по так называемому «делу металлургов». Lenta.ru

Соответствующее заседание проходило в закрытом режиме. ТАСС

До этого сообщалось, что «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) были признаны нарушителями антимонопольного законодательства РФ. В ФАС сообщили, что три этих компании с января 2021 года установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на российском рынке. Как указали в пресс-службе, комиссия ведомства пришла к выводу, что рост цен на горячекатаный прокат на этом рынке в прошлом году «был не в полной мере обусловлен рыночными факторами». Газета.Ru