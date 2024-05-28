Подрядчик космодрома Восточный оказался должен 62 млн рублей

Дальневосточная энергетическая компания обеспокоена ситуацией, связанной с неплатежами генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. С 2020 г. между ДЭК как гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Амурской области, где расположена стартовая площадка, и ООО «ПСО «Казань» заключен договор на электроснабжение объектов этой подрядной организации. В этом году компания из Татарстана не произвела ни одной оплаты за текущее энергопотребление 2024 г. уже построенных объектов.

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Задолженность организации перед ДЭК достигла 62,1 млн. рублей. Самый высокий объем неоплаченных начислений остался в апреле 2024, - когда с космодрома был совершен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Дальневосточные энергетики неоднократно обращались к руководству ООО «ПСО «Казань» с просьбой выплатить долги и не нарушать условия договора по оплате за потреблённые энергоресурсы. Однако строительная организация игнорирует эти законные требования и не исполняет графики платежей.

В марте ДЭК вынуждена была ввести ограничение поставок электроэнергии складских и технических помещений ПСО «Казань». Ограничительные мероприятия проводились таким образом, чтобы не затронуть объекты строительства, связанные с электроснабжением стратегической инфраструктуры космодрома Восточный.

Со своей стороны, ДЭК продолжает выполнять все обязательства по бесперебойному электроснабжению объектов космодрома. Не получая денежные средства вовремя, энергокомпания в полном объёме несёт затраты на покупку электроэнергии у генерирующих предприятий Дальнего Востока, на передачу электроэнергии по сетям, осуществляет платежи в адрес инфраструктурных организаций.

В настоящий момент ДЭК ведёт претензионно-исковую работу по взысканию задолженности в судебном порядке. В Арбитражный суд Амурской области уже направлено первое исковое заявление. Судебное заседание по нему назначено на 1 июля 2024г. Энергетики намерены использовать все законные меры для получения денежных средств за отпущенную, но не оплаченную электрическую энергию.