Подрядчик космодрома Восточный оказался должен 62 млн рублей

Долги подрядной организации по строительству космодрома Восточного достигли 62 миллионов рублей
Дальневосточная энергетическая компания обеспокоена ситуацией, связанной с неплатежами генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. С 2020 г. между ДЭК как гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Амурской области, где расположена стартовая площадка, и ООО «ПСО «Казань» заключен договор на электроснабжение объектов этой подрядной организации. В этом году компания из Татарстана не произвела ни одной оплаты за текущее энергопотребление 2024 г. уже построенных объектов.
Задолженность организации перед ДЭК достигла 62,1 млн. рублей. Самый высокий объем неоплаченных начислений остался в апреле 2024, - когда с космодрома был совершен пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Дальневосточные энергетики неоднократно обращались к руководству ООО «ПСО «Казань» с просьбой выплатить долги и не нарушать условия договора по оплате за потреблённые энергоресурсы. Однако строительная организация игнорирует эти законные требования и не исполняет графики платежей.
В марте ДЭК вынуждена была ввести ограничение поставок электроэнергии складских и технических помещений ПСО «Казань». Ограничительные мероприятия проводились таким образом, чтобы не затронуть объекты строительства, связанные с электроснабжением стратегической инфраструктуры космодрома Восточный.
Со своей стороны, ДЭК продолжает выполнять все обязательства по бесперебойному электроснабжению объектов космодрома. Не получая денежные средства вовремя, энергокомпания в полном объёме несёт затраты на покупку электроэнергии у генерирующих предприятий Дальнего Востока, на передачу электроэнергии по сетям, осуществляет платежи в адрес инфраструктурных организаций.
В настоящий момент ДЭК ведёт претензионно-исковую работу по взысканию задолженности в судебном порядке. В Арбитражный суд Амурской области уже направлено первое исковое заявление. Судебное заседание по нему назначено на 1 июля 2024г. Энергетики намерены использовать все законные меры для получения денежных средств за отпущенную, но не оплаченную электрическую энергию.