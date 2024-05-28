Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" в 2024 году планирует открыть 50 новых заведений, в течение нескольких лет количество ресторанов возрастет до 1 тыс., сообщил ТАСС гендиректор "Вкусно - и точка" Олег Пароев.

"В этом году мы планируем открыть 50 новых предприятий - за весь год. Как и обещали, в перспективе буквально нескольких лет доведем количество предприятий до 1 тыс. Планируем открываться и дальше", - сказал Пароев в кулуарах Недели российского ретейла.

Топ-менеджер уточнил, что сейчас в сети работают порядка 900 заведений.

Прогнозы по динамике финансовых показателей компания не называет. Однако Пароев отметил, что показатели "Вкусно - и точка" лучше запланированных: выручка сети "сильно выше" прошлогоднего уровня.

"Мы хотим наращивать долю рынка, мы хотим наращивать количество наших предприятий, мы хотим наращивать выручку и прибыльность. И мы хотим наращивать технологическое оснащение наших предприятий, информационную составляющую, технологичность, автоматизацию. Еще важный момент. Мы хотим локализовывать продукцию, которая производится нашими поставщиками", - добавил он.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, она представлена в 64 регионах страны. Компания, пришедшая на смену McDonald's, возобновила работу заведений по всей стране. По состоянию на 1 апреля 2024 года открыто более 890 точек сети.