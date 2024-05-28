«Тинькофф» запустил платформу для возврата ошибочных переводов

«Тинькофф» запустил платформу для возврата ошибочных и неуспешных переводов
«Тинькофф банк» запустил платформу «Тинькофф Возврат» для подачи заявлений об оспаривании покупок, возврате средств из-за ошибочных, неуспешных и мошеннических операций, сообщила пресс-служба банка.
Подать обращение о возврате средств клиенты смогут в мобильном приложении банка через кнопку «Оспорить» в случае, если стоимость покупки превысила 1000 рублей или при переводе на сумму больше 400 рублей. Претензия будет сформирована автоматически, отметили в пресс-службе. Кроме того, для оформления заявления можно написать в чат службы поддержки или позвонить в колл-центр.
Через платформу можно оспорить невозврат денег за товары или услуги, мошеннические операции по картам без предъявления самой карты и подтверждения операции через СМС или другим способом, невыдачу средств банкоматом при снятии наличных или невнесение их на счет при пополнении, ошибочные переводы. При случайных транзакциях на неправильный счет банк будет просить получателя вернуть средства отправителю. На платформе также можно получить юридическую консултацию по проблемам, которые покрывает закон «О защите прав потребителей» и которые не подходят под оспаривания по правилам платежных систем. В частности, юристы могут помочь составить досудебную претензию или иск в суд.
При этом в пресс-службе учтонили, что через платформу нельзя будет оспорить отдельные виды мошеннических операций. В частности, использование средств с потерянной карты клиента, если он не сообщил об утере до проведения операций. А также ситуации, когда клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, сообщил коды из СМС или раскрыл данные карты.