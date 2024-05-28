В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

Российские компании, которые используют иностранное программное обеспечение (ПО), должны платить дополнительные сборы в случае отказа от перехода на отечественные решения. Об этом на TAdviser SummIT заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает ТАСС.

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По его словам, такая мера должна уравнять на российском рынке местные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли выдерживать конкуренцию. Чиновник признал, что такая мера станет непопулярной, потому что бизнес в массе своей научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного софта.

Шадаев рассказал, что без экономических стимулов компании вряд ли откажутся от привычного ПО, а помимо сбора, такие стимулы должны иметь «налоговые мотивации». Речь идет о снижении налоговой нагрузки в случае внедрения российского софта. Конкретные параметры этих двух механизмов пока обсуждаются, конкретики по ним нет.

Ранее председатель правления ассоциации «Отечественный софт», глава InfoWatch Наталья Касперская предложила российским IT-компаниям поучаствовать в «субботнике», то есть в разработке ПО, которое не принесет им коммерческой выгоды, но необходимо государству.

По ее словам, речь идет о сотнях задач с разной степенью значимости, так что компании необходимо заставить заниматься такой работой, распределив ее в порядке обязательства.