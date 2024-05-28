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Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева банкротом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом
© РИА Новости

В отношении должника открыта процедура реализации имущества.

Начальную процедуру банкротства суд ввел еще в ноябре 2023 года по инициативе ПСБ. Тогда Ананьев был включен в реестр требований кредиторов с долгом в размере 91,2 млрд рублей долгов. Предпринимателя обязали выплатить такую сумму по иску Промсвязьбанка о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации.

Алексей Ананьев и его младший брат Дмитрий являлись топ-менеджерами ПСБ до 2017 года, когда Банк России приступил к санации кредитной организации (комплекс мер по финансовому оздоровлению банка — прим. ред.). Дмитрия Ананьева признали банкротом в январе 2021 года.

До этого московский предприниматель Юрий Сазонов захотел продать свои замки во Франции, чтобы покрыть долги, однако выяснил, что его опередили.

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