Reuters: Reliance договорилась о покупке нефти у "Роснефти" за рубли

Индийская Reliance Industries - оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса - подписала годовой договор с "Роснефтью" о покупке нефти за рубли. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает агентство, условия вступившей в силу с 1 апреля сделки предполагают покупку по меньшей мере 3 млн баррелей в месяц. Reliance будет покупать две партии в месяц по 1 млн баррелей нефти с возможностью ежемесячной покупки еще 4 млн баррелей, а также одну-две партии в месяц нефти преимущественно сорта ВСТО из порта Козьмино. При этом Reliance согласилась произвести оплату нефти в российских рублях, отмечает агентство.

Согласно индийским данным, в 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Индию вырос в два раза в денежном выражении - до $45 млрд и $4,5 млрд соответственно. Россия по итогам марта 2024 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечив 34% поставок нефти от общего объема импорта страны, следует из отчета ОПЕК. При этом, по данным аналитического агентства Kpler, в апреле Индия увеличила импорт российской нефти почти на 20% по сравнению с мартом.