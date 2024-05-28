Корма Mars вновь появятся в продаже у крупного ретейлера

Сеть магазинов «Лента» начала возобновлять закупку части ассортимента кормов для домашних животных производства Mars. Газета.Ru

Ретейлер не назвал конкретные бренды, которые вернутся на полки магазинов. При этом известно, что возобновятся поставки товаров, по которым могут обеспечить устойчивые цены, и которые востребованы у покупателей. Lenta.ru

В середине апреля в пресс-службе ретейлера «Лента» сообщили о приостановке заказа кормов для животных, которые выпускает компания Mars. Там отметили, что не были достигнуты договоренности об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей.

Тогда же в пресс-службе Mars сообщили, что компания не повышает цены на корма для домашних животных, несмотря на увеличение стоимости сырья и логистики. ТАСС