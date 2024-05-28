Большую часть пунктов выдачи заказов СДЭК в Москве закрыли

Большинство пунктов выдачи заказов СДЭК в Москве во вторник не работают, а в немногочисленных открытых точках выдают лишь товары с ограниченным сроком хранения, передает корреспондент ТАСС.

Сбой в работе сервисов СДЭК начался 26 мая. Как сообщала компания, в результате сбоя в работе вычислительных мощностей не работают приложение и сайт логистического оператора, приостановлены прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов. По данным главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, сбой был вызван хакерской атакой.

Если вчера лишь несколько столичных точек не работали, то сегодня большинство из них закрыты. На дверях пунктов размещена информация о временном прекращении работы.

"Прием и выдача заказов не осуществляются. Ожидаем решения проблемы, срок устранения неполадок неизвестен", - говорится в объявлении.

В компании журналистам сообщили, что они планируют восстановить работу не позднее 29 мая.