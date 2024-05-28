В Австрии заявили о невозможности разорвать контракт с «Газпромом»

Отказаться от контракта на поставки с «Газпромом» невозможно, так как против газа нет санкций. Возможность прекратить поставки российских энергоресурсов оценил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн. Lenta.ru

«По нашим оценкам, OMV обязана придерживаться действующего контракта с «Газпромом», в основе которого лежит принцип «бери или плати», — заявил Штерн. RT на русском

Такой принцип означает, что компания OMV обязана платить за газ, даже если фактически не забирает его. Контракт действует до 2040 года. ТАСС