Компания Фридмана обвинила европейские власти в потере «Альфа-банка»

Компания ABH Holdings (ABHH) российского бизнесмена Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова сообщила о потере активов на $7 млрд, включая «Альфа-банк Россия», из-за бездействия кипрских и европейских регуляторов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В ABHH намерены привлечь власти Кипра к ответственности. В заявлении подчеркивается, что минфин страны более года не выдает «дочке» ABHH ABH Financial разрешение на продажу российского АО «АБ холдинг» (через эти компании ABHH владеет российским Альфа-банком).

Отмечается, что соглашение о продаже было достигнуто еще в феврале прошлого года. Компания на протяжении всего этого времени делала все возможное для получения разрешения от минфина Кипра, но до сих пор ничего не получилось.

В заявлении говорится, что возникла парадоксальная ситуация: несмотря на призыв властей ЕС к европейским компаниям продавать свои российские активы, задержка с получением нужных разрешений не позволяет осуществить продажу активов.

13 мая 2024 года Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России заморозил корпоративные права ABHH в отношении ее российских активов. Этих активов компания лишилась навсегда. В связи с этим компания рассматривает возможность инициировать иски против правительства Кипра.

24 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Альфа-банка о взыскании с ABH Financial Ltd, которая контролирует кредитную организацию, более 26,5 млрд рублей.