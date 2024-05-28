Alibaba  ужесточила условия для российского бизнеса

Китайская Alibaba перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в Россию. Об этом сообщили источники «Коммерсантъ FM» на рынке.

Эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов считает, что ужесточение условий для российского бизнеса может затронуть большое число поставщиков в РФ, которым придется придумывать «обходные варианты» и транзитные схемы, что приведет к удорожанию, поскольку Alibaba ввела изменения не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров. Таким образом эти покупки могут потерять какой-либо экономический смысл.

Отмечается, что оплата с российских карт уже не проходит — деньги, которые были перечислены китайской компании, пообещали вернуть через несколько дней.

«Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит», — уверен экономический эксперт Семен Новопрудский.

Он добавил, что по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пекин были определены принципы экономического сотрудничества стран, в том числе в сфере организации бесперебойных взаиморасчетов. Однако их механизм является неясным.