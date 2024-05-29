Продавцы на маркетплейсах уходят из самозанятых в предприниматели

После первого квартала 2024 года самозанятых на маркетплейсах стало на 10% меньше, чем годом ранее. А вот индивидуальных предпринимателей стало больше на 27%. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф Бизнес» и Pro Wildberries.

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Порог входа на маркетплейсы значительно вырос, говорят продавцы. Когда на площадки зашли крупные игроки с более дешевым товаром, конкурировать самозанятым стало тяжелее. Увеличиваются расходы на продвижение, растут объемы производства. К тому же дороже становится сам товар, а следовательно, растут и объемы дохода. Продолжает селлер на Wildberries Александр:

«Раньше ты завел новый товар, новую карточку, на фотоаппарате сделал фотографию, снял видео вместе со своей женой, левой ногой написал описание — у тебя пошли продажи. А сейчас, чтобы новая карточка или новый товар начал хотя бы чуть-чуть продаваться, надо заказать профессиональную фотосессию, а это денег стоит. Соответственно, если ты самозанятый, у тебя потом это количество продаж не окупится, то есть надо сразу закладывать большое количество товара, чтобы окупить эту фотосессию. Нужно сделать нормальное видео, нанять копирайтера, чтобы он текст написал, загрузить склады. Раньше, условно говоря, ты десять товаров сделал, завязал десять бантиков — и ты молодец, а сейчас десять бантиков неактуально, надо сделать тысячу бантиков и выполнить ряд манипуляций для того, чтобы они просто продавались. Ты либо станешь расти вместе с маркетплейсом, либо пошел из леса».

Самозанятость — фактически самая простая форма предпринимательства в России. Оформить ее можно через приложение «Мой налог». Там же подавать всю отчетность и оплачивать налоги. Для работы с физлицами это 4%, а с юрлицами — 6%. Но оставаться самозанятым можно, только пока максимальный объем дохода в год меньше 2 млн 4 тысяч рублей. То есть зарабатывать можно максимум 200 тысяч в месяц. Если эта сумма растет, нужно оформлять ИП. Там максимальный доход уже почти 266 млн в год. При этом растут налоги, появляются необходимость вести отчетность и ответственность перед покупателем. Да и регистрация в качестве предпринимателя занимает больше времени и усилий. Хотя почти все действия можно точно так же проделать онлайн.

Переход в ИП — это не всегда инициатива самого продавца. Это может быть и требование маркетплейса, рассказывает гендиректор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов:

Ефим Алдухов, гендиректор консалтинговой компании GoOmni: «Очень многие люди, когда выходили на маркетплейсы как самозанятые, пытались продавать чужой товар, то есть перепродавать. По сути, это является прямым нарушением законодательства о самозанятых в том плане, что самозанятый имеет право продавать только то, что он произвел сам. Нарушение налогового законодательства сейчас начинает дополнительно контролироваться со стороны государства, а также со стороны маркетплейсов, по которым государство подсказывает, мол, ребята, это является потенциальной проблемой — ограничения по самозанятым в 200 тысяч рублей в месяц. Очень легким движением руки, если ты начинаешь заниматься серьезной торговлей на маркетплейсах, [сумма] очень быстро перерастает, а если не перерастает, возникает большой вопрос, надо ли продолжать торговлю».

Еще одним стимулом для регистрации ИП стала обязательная маркировка одежды с 1 апреля этого года. Самозанятый маркировать ничего не может, остается продавать только то, что маркировке пока не подлежит. Это, например, нижнее белье и детская одежда.

Впрочем, рост числа предпринимателей объясняет и другая тенденция: как Business FM рассказали на рынке, к этому приводит в том числе активное дробление крупных игроков.

Для ИП на маркетплейсах есть и налоговое преимущество, которого лишены самозанятые, рассказывает партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова:

Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting: «Самозанятый, который работает на площадке маркетплейса, не может учитывать понесенные в связи с работой на маркетплейсе расходы. То есть он не может элементарно учесть комиссии маркетплейса для своих налоговых вычетов, у него нет такой возможности. Тогда как индивидуальный предприниматель с налоговой базой «доход минус расход» может учитывать все эти комиссии и снижать тем самым уплачиваемые в бюджет налоги. Чем это не преференции?»

Картина по самозанятым и ИП на разных маркетплейсах отличается, пишет «Коммерсантъ». В Wildberries после первого квартала подсчитали 57% самозанятых, а годом ранее их было 74%. Но, например, в Ozon ситуация другая: там самозанятых, наоборот, стало на 15% больше. Это единственная площадка, где число таких селлеров не сократилось. Причина, по данным издания, может быть в позиции самой компании по привлечению небольших продавцов.