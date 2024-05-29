МИД РФ уточнил статус активов ушедших из России компаний

Разговора о национализации в России активов ушедших западных компаний нет, а ответные меры Москвы не меняют права собственности. Об этом в среду, 29 мая, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

По его словам, речь идет именно о временном управлении, а не о национализации. Меры, которые вводят, не могут изменить права собственности.

— Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран, — заявил Биричевский.

Россия, в отличие от стран Запада, «не политизирует коммерческие вопросы» и делает это принципиально и последовательно. Страна готова оказать всю необходимую помощь тем западным компаниям, которые остались на российском рынке при условии соблюдения ими закона и выполнения обязанностей социального характера, передало слова Биричевского РИА Новости.