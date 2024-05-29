СДЭК частично восстановил работу

Пресс-служба логистической компании СДЭК сообщила о частичном восстановлении работы сайта. В компании подчеркнули, что ее специалисты стараются максимально быстро восстановить стабильную работу всех функций.

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Пока раздел, в котором отслеживаются отправления, не работает. Также пока не заработал калькулятор доставки.

Напомним, что технический сбой в работе СДЭК начал наблюдаться в минувшее воскресенье. Отправка и выдача посылок оказались недоступны. Сообщалось о нарушении работы сайта и приложения оператора экспресс-доставки. Ответственность за сбой работы курьерской службы взяла на себя хакерская группа Head Mare.

Как сообщил ранее РБК со ссылкой на экспертов, ущерб от сбоя сервисов СДЭК может составить от 300 млн до 1 млрд рублей. Они добавили, что при расчете не учитывали возможные требования о компенсации убытков от пользователей.