X5 увеличит импорт фруктов и овощей из-за майских заморозков

Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", готовится увеличивать объемы импорта фруктов и овощей на фоне возможного снижения производства российской продукции из-за аномальных холодов в мае, сообщила президент X5 Екатерина Лобачева.

"В силу погодных условий и беспрецедентных заморозков в мае будут, скорее всего, гораздо в меньших объемах произведены фрукты и овощи в России. Мы заранее к этому готовимся и заранее определяем, какие объемы фруктов и овощей мы должны будем завезти", - сказала Лобачева в ходе Недели российского ретейла.

По ее словам, среди стран, из которых ввозится продукция, - близлежащие государства: Узбекистан, Азербайджан, Иран.