«Ашан» сделал заявление по работе в России

Торговая сеть "Ашан" опровергает слухи об уходе из России, продолжает работу в стране.

Об этом сообщила коммерческий директор "Ашан ритейл Россия" Ася Балабай в ходе стратегической сессии "Недели российского ретейла".

"Хочу выразить благодарность Минпромторгу и Виктору Леонидовичу (Евтухову - прим. ТАСС) за то, что он помогает нам бороться с такими слухами, от которых мы уже немножко устали, что "Ашан" уходит из России. Нет, это не так. "Ашан" остается и будет работать дальше", - сказала она.

Ранее аналогичное заявление "Ашан" сделал на фоне новостей о сделках на рынке недвижимости. В частности, стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, закрыла сделку по продаже российских активов. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 12 апреля 2024 года новым собственником стала компания "Торговые галереи". Как указал "Ашан", сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ретейлера.