СДЭК опровергла слухи о возможной утечке пользовательских данных из-за вируса

Сервис доставки СДЭК опроверг слухи о возможной утечке данных пользователей из-за внедрения в инфраструктуру компании вируса-шифровальщика.

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В СДЭК по этому поводу ответили отрицательно, объяснив, что все данные надёжно хранятся в зашифрованном виде, и нет оснований полагать, что хакеры получили к ним доступ.

СДЭК постепенно восстанавливает работоспособность своих ресурсов: 28 мая была частично восстановлена функциональность сайта, а 29 мая возобновилась выдача отправлений.