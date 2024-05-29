Новак ответил на вопрос о возможном изъятии активов США в России

Возможность применения указа об изъятии имущества США в России будет изучаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли разрешение судам РФ использовать американское имущество в стране для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США, касаться проекта «Сахалин-1», в котором участвовала ExxonMobil, зампред правительства напомнил, что соответствующий указ главы государства носит общий характер.

«Если такие меры будут со стороны недружественных стран, то будут приниматься [меры] с нашей стороны», — сказал он.

Согласно положениям подписанного президентом России Владимиром Путиным документа, правительственная комиссия по запросу суда с «учетом принципа соразмерности» будет выявлять принадлежащее лицам из США имущество, которое может быть использовано для компенсации ущерба от западных санкций.

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В октябре 2022 года Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально создаваемое новое российское юридическое лицо, которым стал оператор проекта ООО «Сахалин-1», зарегистрированный в Южно-Сахалинске. Ему передали все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед» — «дочки» ExxonMobil с 30 процентами в «Сахалине-1». После этого ExxonMobil объявила о полном уходе из России, заявив, что власти страны прекратили их интересы «в одностороннем порядке». В марте 2023 года областной суд Сахалина взыскал с компании 15,5 миллиарда рублей задолженности по налогам и пеням по иску, поданному, когда она еще была оператором «Сахалина-1».

Согласно постановлению российского кабмина, доли Exxon в «Сахалине-1» сможет купить только российское юридическое лицо, соответствующее критериям, утвержденным правительством страны, и предложившее наибольшую цену.