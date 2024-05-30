«Роснано» предупредило о риске банкротства

Компания «Роснано» надеется на принятие правительством решений, которые помогут ей погасить накопленный долг. Об этом сообщает в среду, 29 мая, ТАСС, ссылаясь на заявление группы.

— С банками-кредиторами удалось достичь устраивающих все стороны договоренностей о досрочном исполнении обязательств с дисконтом, — сказано в документе.

Однако реализация данных намерений зависит от решений кабинета министров, которые пока не приняты. Принятие этих решений позволит «Роснано» продолжить работу в соответствии с утвержденной стратегией до 2030 года. В компании добавили, что в настоящее время представители акционера (государства) занимаются их доработкой.

Отмечается, что в «Роснано» в течение последних девяти месяцев имеется стабильный рост и улучшение финансовых результатов. В компании надеются на сохранение позитивной динамики. При этом накопленный долг остается «критическим фактором», передает агентство.

В феврале «Роснано» инициировало банкротство своей портфельной компании ООО «Пластик Лоджик», которая производила компьютерную технику и периферийное оборудование с 2010 года в Зеленограде.