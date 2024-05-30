Стали известны лидеры стран по числу банков на душу населения

В микрогосударстве Сан-Марино и Боливии зафиксировано наибольшее число банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения. Россия - на 42-м месте в рейтинге, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статданные.

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В Сан-Марино на 100 тысяч взрослого населения приходится 106 банковских отделений, выяснило агентство. В Боливии насчитывается 72,07 отделения.

В пятерке лидеров также оказались Болгария(61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Россия заняла 42-е место (21,51 отделения). Наши ближайшие соседи в рейтинге - это Румыния (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения).

Самые низкие результаты демонстрируют Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения).

Ранее Минфин предложил дать ЦБ право запрещать банкам владеть акциями в иностранных компаниях и закрывать их зарубежные офисы.