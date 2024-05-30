«Эксмо-АСТ» остановила поставки книг для сети «Лабиринт»

Причиной стала непогашенная задолженность продавца в «сотни миллионов рублей».

Об этом рассказал «Ведомостям» совладелец группы «Эксмо» Олег Новиков. По его словам, с начала года издательства сокращали поставки «Лабиринту» и обсуждали погашение долгов за уже привезённый товар, которые начали формироваться в 2023 году.