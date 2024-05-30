Мосбиржа опубликовала новые базы расчета индексов

Московская биржа с 21 июня сентября включит ряд новых ценных бумаг в свои индексы по рекомендации индексного комитета, говорится в сообщении торговой площадки. Также площадка установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции лизинговой компании «Европлан». Акции «Магнита» войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета этих индексов.

В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «ТКС Холдинг», А бумаги «Объединенной компании «Русал» покинут ее.

База расчета Индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций «Группы Астра», «Европлана» и «МТС-банка» , и исключения депозитарных расписок на акции «Фикс Прайс Груп».

В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут акции «Европлана», «МТС-банка», «Софтлайна», «Россети Северо-Запад», «Диасофта» и МФК «Займер». Ее покинет ряд бумаг, в частности СПБ Биржа, «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва», «ЧМК» и «Нижнекамскнефтехима», а также депозитарные расписки «Фикс Прайс Груп».

Отраслевой Индекс информационных технологий изменится за счет включения акций ПАО «Софтлайна» и «Диасофта».

Депозитарные расписки «Фикс Прайс Груп» покинут отраслевой Индекс потребительского сектора.

В базу расчета Индекса электроэнергетики войдут акции компании «Россети Северо-Запад».

В отраслевой Индекс финансов войдут акции «Европлан», «МТС-Банка» и МФК «Займер», при этом акции ПАО «СПБ Биржа» покинут и этот индекс.

В лист ожидания на включение в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут акции «Группы Астра» и «Ренессанс Страхования».