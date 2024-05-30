ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила картель продавцов наушников на маркетплейсах, говорится в сообщении ведомства.

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"Предприниматели подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен, - отметили в ФАС. - Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами".

По данным ФАС, участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор.

В частности, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль. Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.

"Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - уточнили в службе.

ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.