Ломбарды начнут принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы

С 1 сентября 2024 года ломбарды смогут принимать инвестиционные драгоценные металлы от физических лиц в залог или на хранение и продажу, а также передавать невостребованные металлы в аффинажные организации. Эта инициатива, предусмотренная постановлением правительства России, открывает для ломбардов новые возможности и расширяет рынок продажи физического золота для банков, пишет “Коммерсант”. Однако цены на перепродажу могут поставить под сомнение маржинальность этого бизнеса.

Представители ломбардного рынка с оптимизмом восприняли нововведение. Алексей Лазутин, председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ), уверен, что ломбарды смогут взять на себя почти весь оборот мерных слитков от 1 грамма до 100 грамм, с которыми банкам невыгодно работать. По его оценкам, общий портфель ломбардов РФ за счет новации может вырасти более чем в пять раз на горизонте трех лет, достигнув 200 млрд рублей. В 2023 году рынок ломбардов оценивался в 65–70 млрд рублей.

Не все участники рынка разделяют этот оптимизм. Артем Евстратов, совладелец сети «Первый ювелирный ломбард», сомневается в значительном влиянии инициативы на работу ломбардов. Он отмечает, что продать слитки можно будет только аффинажным заводам, которые будут диктовать цены. Кроме того, услуга хранения драгоценных металлов не слишком востребована в ломбардах.

Банки также поддерживают инициативу, считая, что она расширяет возможности продажи золота частными лицами и делает этот инструмент более ликвидным. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает роста цен на золото на глобальном рынке и сохранения спроса со стороны частных инвесторов. Однако Роман Куликов из Реалист-банка предупреждает, что объемы рынка перепродажи инвестиционного золота могут оставаться скромными, так как инвесторы продают физическое золото только при крайней необходимости.