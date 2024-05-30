Глава Ritter Sport оценил решение компании остаться в России

Глава Ritter Sport назвал правильным решение компании остаться в России
Решение Ritter Sport не покидать российский рынок является правильным, заявил глава немецкого производителя шоколада Андреас Ронкен.
«Наше решение было правильным, и я бы точно так же принял его снова», — цитирует его РИА Новости.
Ронкен рассказал, что после принятия решения получает угрозы.
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Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не намерена национализировать активы ушедших западных компаний.