Большинство российских компаний подняли зарплаты

Почти 80 процентов российских компаний за последний год подняли зарплаты. О решении большинства работодателей платить сотрудникам больше со ссылкой на отчет Superjob сообщает РБК.

Сервис проводил опрос в 198 городах, участие в нем приняли порядка 1000 сотрудников кадровых служб и ответственных за подбор персонала организаций.

Каждая десятая компания в стране поднимала зарплату год или два назад. Четыре процента из числа опрошенных заявили, что не повышали оплату труда более двух лет. При этом больше половины (57 процентов) увеличили зарплаты за последние полугода, а 22 — от 6 до 12 месяцев назад.

Чаще всего прочих (59 процентов) в последние полгода поднимал зарплаты именно малый бизнес. Активнее росли зарплаты в IТ-компаниях, представителей отрасли логистики (по 61 проценту), а также в торговле (60 процентов). Сильнее всего увеличивался доход сотрудников в IT (плюс 10,1 процента), строительстве (8,4 процента), сферах HR (8,3 процента), маркетинге, рекламе и PR (плюс 8,3 процента), а также в банковской отрасли (на 7,7 процента). В Москве и Санкт-Петербурге зарплаты повышали медленнее, нежели в среднем по стране, — 52 и 51 против 57 процентов соответственно.

28 мая Министерство финансов РФ внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предложило установить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения в налогообложении коснутся тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).

По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», менее трети россиян (31 процент) согласны, что зарплаты в размере 2,5 миллиона рублей в год достаточны для уплаты повышенного НДФЛ по ставке 15 процентов. Более половины респондентов (52 процента) назвали подходящей планкой для прогрессивной шкалы налогообложения годовой доход от 5 миллионов рублей.