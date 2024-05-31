Акции соцсети Трампа рухнули

После решения суда присяжных Нью-Йорка, признавшего бывшего президента США Дональда Трампа виновным по всем пунктам по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс, акции его компании Trump Media & Technology Group, управляющей соцсетью Truth Social, падали на премаркете на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

На минимуме бумаги доходили до 47 долларов. По состоянию на 14:00 по московскому времени цена на премаркете составляла 49,25 доллара (падение пять процентов).

Признание Трампа виновным не означает тюремного срока. Приговор бизнесмену и политику объявят 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, на которой его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты.

При этом гипотетически миллиардер сможет участвовать в выборах даже в случае, если попадет за решетку, но вряд ли республиканцы пойдут на такой риск. Гипотетически, они могут выдвинуть вместо Трампа его соперников по праймериз, некоторые из которых приостановили кампанию, но не вышли из нее. Так объявили бывшая постпред США при ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис. Тем не менее популярность обоих значительно ниже, чем у Трампа.

Помешает ли обвинительный вердикт участию Трампа в выборах

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года Truth Social получила убыток в размере 327,6 миллиона долларов, хотя за весь прошлый год убыток составлял всего 58 миллионов долларов. Однако сама платформа отказалась признать наличие проблем, подчеркнув долгосрочность проекта.