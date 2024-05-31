Европейские компании дали прогноз по своей работе в России

Более половины европейских фирм (53%), которые работают в РФ, ожидают, что их экономические показатели в ближайшие три года начнут улучшаться. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Само исследование носит название «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России». Отмечается, что 42% компаний прогнозируют увеличение прибыли (как и в прошлом году). Число тех, кто ожидает падания оборота и прибыли, сократилось до 19% и 25% (в 2023 году было 29% и 28% соответственно).

Подчеркивается, что ежегодный Индекс делового климата АЕБ сначала достиг рекордно низкого уровня в 80 пунктов по шкале от 0 до 200 в 2022 году, после чего смог восстановиться до 116 пунктов в 2023 году. В текущем году наблюдается рост на 11 пунктов. Индекс составил 127 из 200 пунктов. Так, он теперь находится в зоне позитивных ожиданий.

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