Основатель «Тануки» признал вину по делу о причинении ущерба

Основатель «Тануки» Александр Орлов признал вину по делу о причинении имущественного ущерба и полностью его погасил. Москва24

Пресненский суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Суд обязал Орлова оплатить назначенный судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. ТАСС

20 ноября стало известно, что МВД России объявило Орлова в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Газета.Ru