Глава «КАМАЗа» жестко раскритиковал игрока рынка за сверхдоходы

Глава «КАМАЗа» Сергей Когогин раскритиковал компанию «НПП Итэлма», которая занимается разработкой автоэлектроники. Слова гендиректора автопроизводителя цитирует «Интерфакс».

«Вот эти два товарища слева сидят [разработчики автоэлектроники] — они рассказывают всему миру о том, как у нас дорого стало по автокомпонентам. А если сравнить цены, по которым они нам поставляли продукцию в 2021 году и сегодня, то разница в 4 раза <...> Это компания [«НПП Итэлма»], которая получает сегодня сверхдоходы и паразитирует на проблемах», — заявил Когогин.

Подобная критика прозвучала на выездных парламентских слушаниях Совета Федерации по автопрому. Председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов в ответ напомнил Когогину о том, что сейчас на отечественном рынке почти не осталось разработчиков автоэлектроники, поэтому надо работать с теми, кто есть.

До этого в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КАМАЗа» колесо сбило мужчину и женщину.

После того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок. У пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу. О том, почему одно колесо у «КАМАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.