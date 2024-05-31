В СДЭК восстановили возможность отправки посылок

Один из крупнейших российских сервисов доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, с 1 июня восстановил возможность отправки посылок во всех пунктах выдачи заказов. Об этом компания сообщила в соцсети «ВКонтакте».

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«Большая часть нашей функциональности снова доступна для наших клиентов», — заявили в СДЭК, отметив, что оперативный центр следит за процессом восстановления и отрабатывает все возникающие ошибки.

В течение трех дней выдача посылок не осуществлялась, затем ее возобновили в ручном режиме. Остановить операции решили на фоне ошибки, произошедшей в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения.

Комментируя ситуацию, директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен не стал говорить о причинах случившегося, добавив, что о них можно будет говорить только после «закрытия инцидента».