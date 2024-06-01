В Италии оценили потери бизнеса страны из-за санкций

Санкционная политика США и Евросоюза привела к тому, что Италия утратила значительную часть российского рынка, признал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Он добавил, что утраченное восстановить не удастся.

В 2014-2024 годах страны Евросоюза, США, Япония, Канада ввели против России большое количество ограничительных мер. Кроме того, на Западе призвали транснациональные корпорации покинуть российский рынок.

«Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска», — отметил предприниматель.

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По его мнению, ситуация в дальнейшем «будет только хуже». Это обусловлено тем, что на фоне сложной международной повестки итальянские бизнесмены ничего не могут планировать и в связи с этим вынуждены сворачивать работу.

Кроме того, заметил Торрембини, место итальянцев занимают компании из Китая, Вьетнама, Турции и ряда других стран. Часть ниш, ранее принадлежавших исключительно западным корпорациям, заняли в последние годы российские предприниматели, констатировал глава организации.