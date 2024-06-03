Выросли штрафы за плохое качество коммунальных услуг

Штрафы для коммунальных организаций за некачественные услуги резко увеличились. Закон об этом публикует "Российская газета".

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До сих пор должностным лицам за такие нарушения грозил штраф в 500-1000 руб., организациям - в 5-10 тыс. руб. Причем размеры штрафов не менялись 17 лет. Теперь же санкции будут значительно жестче. Должностным лицам будет грозить штраф в 5-10 тыс. руб., организациям - в 30-50 тыс. руб. Еще больше будут штрафы за повторные нарушения - в 10-30 тыс. руб. для должностных лиц и в 50-100 тыс. руб. для юрлиц. Предприниматели без образования юрлица за такие нарушения будут нести ответственность как юрлица. Это должно повысить качество коммунальных услуг и способствовать защите прав потребителя.

Основные нарушители по этой статье КоАП - именно ресурсоснабжающие организации (РСО), и доля их нарушений с каждым годом растет. Кроме того, невысокие штрафы позволяют РСО использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг как инструмент взыскания задолженностей. Они отключают коммунальные услуги за долги управляющей компании (при этом у жителей может и не быть задолженности), поскольку штраф за это незначительный.

С учетом событий в конце прошлого и начале этого года, когда были крупные аварии на объектах ЖКХ, повышение штрафов для РСО - логичное решение, говорит председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. "Оно является логичным в цепочке усиления ответственности для недобросовестных ресурсоснабжающих организаций. И в целом это одно из решений в цепочке инициатив, направленных на установление жесткой и конкретной ответственности за качество жилищно-коммунальных услуг. До изменений в КоАП штрафы за плохое качество услуг были просто мизерными.

Можно было заплатить 1 тыс. руб., если речь о должностном лице, или 10 тыс. руб., если речь о юрлице, и продолжить нарушать условия поставки ресурсов. Не говоря уже о том, что кроме нарушений формальных снижается и качество ресурсов - ржавая вода, еле теплые батареи, низкое напряжение в сети", - говорит Пахомов. Законом предусмотрено, подчеркивает он, что санкции за первое нарушение будут более-менее щадящими.