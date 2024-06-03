Российские банки поддержали идею об оплате по биометрии

Представители крупных банков России, в том числе ВТБ, «Промсвязьбанка», «Дом.РФ», «Почта банк» и «Новиком» поддержали инициативу по созданию единой платформы биометрических сервисов, сообщают «Ведомости».

С таким предложением к кредитным организациям обратились авторы проекта из Национальной системы платежных карт (НСПК). Банки позитивно оценивают предложенную НСПК площадку. Как ожидается, она позволит объединить локальные решения банков по биоэквайрингу и упростит процесс идентификации клиентов.

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Клиенты смогут давать единое согласие на использование своих биометрических данных всем участникам платформы, что облегчит процесс оплаты покупок через мобильные приложения. Информация о выбранном способе оплаты и идентификатор клиента из Единой биометрической системы будут централизованно храниться на платформе разработчика.

Участники рынка отмечают, что остается ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.