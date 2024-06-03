Что за сбои у магазинов «Верный», почему не работают банковские карточки

Технические сбои в работе сети магазинов «Верный» связаны с хакерской атакой, сообщили «Коммерсанту» представители торговой сети. Какие последние новости об этом известны на данный момент?

С какими проблемами столкнулись покупатели

В прошедшие выходные магазины «Верный» по всей страны не принимали к оплате банковские карты, а также не работали и кассы самообслуживания.

«Массовый сбой платежных терминалов в магазинах „Верный“ по всей России — третий день у людей не проходит оплата за продукты. Рассчитываются по старинке налом. Также не работают кассы самообслуживания. Магазины превратились в одни сплошные очереди. Сайт и мобильное приложение сети недоступны. Как и карты лояльности», — сообщает Telegram-канал Mash.

По данным «Коммерсанта», ретейлер подвергся хакерской атаке, в результате чего почти 1000 магазинов не принимают оплату банковскими картами.

«Мы работаем над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов и обо всех изменениях будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», — заявили представители торговой сети.

Какие потери может понести «Верный»

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что из-за неработающих приложений и невозможности оплатить товары банковской картой торговая сеть может потерять порядка 120–140 млн рублей в день.

Аналитик считает, что сбой в работе торговой сети «Верный» может быть связан с вирусом-шифровальщиком, с которым ранее столкнулся сервис СДЭК.

«Господин Бурмистров не исключает, что IT-инфраструктура „Верного“ пострадала от вируса-шифровальщика, как это было в случае со СДЭК. Эксперт предупреждает, что восстановление после такой атаки будет тяжелым и не быстрым, поскольку в первую очередь вирус атакует резервные копии данных», — сообщает «Коммерсант».

Какие компании недавно подверглись хакерским атакам

29 мая стало известно, что IT-компания «Смарт офис», которая специализируется на обслуживании серверов 1С подверглась хакерской атаке. Киберпреступники осуществили взлом в период с 24 по 25 мая, с тех пор у клиентов появились проблемы с доступом к 1С.

«Уведомляем наших клиентов о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с хакерской атакой на серверы компании. ООО „Смарт офис“ выполнило все требования действующего законодательства по обеспечению кибербезопасности, имеет соответствующие лицензии и сертификаты, вопреки всем принятым мерам безопасности злоумышленники получили неправомерный доступ и зашифровали собственным программным обеспечением всю имеющуюся информацию, включая данные клиентов, находившиеся на серверах облачного сервиса», — говорилось в сообщении пресс-службы компании.

27 мая произошел сбой в работоспособности сервиса доставки грузов СДЭК. Компания не принимала товары на отправку и не выдавала посылки, пришедшие в пункты выдачи.

В пресс-службе СДЭК отметили, что специалисты сервиса занимаются восстановлением полноценной работы, но это займет некоторое время.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали. Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», — сообщали в компании.

Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбой в работе СДЭК, о чем сообщила в своих социальных сетях. Хакеры заявили, что взломали систему с помощью вируса-шифровальщика.