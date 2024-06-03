Насколько разбогатели российские миллиардеры с начала 2024 года

Больше всего за первые пять месяцев 2024 года заработал бывший бенефициар компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. А общее состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на 17,762 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI)

Самым богатым продолжает оставаться один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда, говорится в рейтинге BBI.

После него в рейтинге идет совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние выросло на 2,78 миллиарда долларов. Сейчас оно составляет 27,4 миллиарда.

С начала года больше всего получил Мельниченко. При этом он находится на шестой строчке в рейтинге богатейших российских предпринимателей. А совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон спустился с пятого места на четвертое.

Миллиардер Алишер Усманов стабильно занимает седьмую строчку. С начала года его состояние снизилось на 1,93 миллиарда долларов. На восьмом месте — Михаил Прохоров (группа «Онэксим»). Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман занял девятое место. Его состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов. На десятом месте — бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Больше всего потерял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. Он находится на 11 месте в рейтинге. С 1 января его состояние уменьшилось на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.