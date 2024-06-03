Отец основателя «Макфы» обратился к Бастрыкину

Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обратился в Следственный комитет после принятия судебного решения о передаче активов его семьи в государственную собственность. Эту информацию распространила коллегия адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» на своем веб-ресурсе.

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Юревич запросил проверку на предмет подделки (согласно статье 292 УК РФ) и неправомерности (согласно статье 305 УК РФ) решения, принятого Центральным районным судом Челябинска, который арестовал акции компании «Макфа» по иску Генеральной прокуратуры. По словам надзорного ведомства, эти активы должны быть переданы в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса».

В своем видеообращении Юревич назвал судебное решение «расправой», утверждая, что оно было вынесено без учета реальных фактов. Он заявил о намерении обжаловать это решение и выразил уверенность в его отмене.

Юревич также назвал изъятие предприятий, входящих в группу компаний «Макфа», рейдерским захватом. По его словам, его сын, Михаил Юревич, после избрания в Госдуму не участвовал в управлении предприятием, а развитием бизнеса занимался сам Валерий Юревич. Он подчеркнул, что компания развивалась исключительно за счет собственных средств, кредитов и займов.

Ранее юристы «Макфы» усомнились в оценке арестованного имущества.