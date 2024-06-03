Магазины «Верный» подверглись хакерской атаке

Сеть магазинов «Верный» работает над устранением сбоя, из-за которого не принимается оплата банковскими картами и возникли проблемы с онлайн-заказами. Об этом пишет RT.

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По словам представителя сети магазинов, «ряд систем работает с затруднениями».

«Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно», - подчеркнули в «Верном».

«Верный» объединяет около тысячи супермаркетов. Магазины сети не принимают оплату банковскими картами уже третий день. Также недоступно приложение и сайт, пишет «Коммерсант».

По подсчетам источника издания на розничном рынке, потери «Верного» из-за атаки уже сейчас могут составить как минимум 300 млн руб., если эта ситуация не будет исправлена в ближайшие два дня, то потери могут превысить 500 млн руб.

Ранее технический сбой произошел в работе логистической компании СДЭК. Он коснулся отправки и выдачи посылок, а также сайта и приложения оператора экспресс-доставки. Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare.