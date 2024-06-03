Гендиректор SAS сообщил об убытках компании после запрета полетов над Россией

Авиакомпания SAS понесла значительные убытки после того, как руководство ЕС запретило полеты над территорией России, заявил гендиректор скандинавского авиаперевозчика Анко ван дер Верфф.

По его словам, SAS была вынуждена увеличить время полета пассажирских рейсов из Европы в Азию от 2,5 до 3,5 часа, что оказало «огромное влияние на авиакомпанию», в том числе из-за высоких цен на топливо и очень низкого курса шведской кроны, передает ТАСС.

Ван дер Верфф подчеркнул, что до начала боевых действий на Украине и запрета ЕС пересекать воздушное пространство России присутствие SAS в Азии было примерно в 3-3,5 раза больше, что говорит о масштабах финансовых потерь, которые понесла компания в последнее время.

Как сообщалось ранее, американские авиакомпании потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией.