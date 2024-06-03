«Ессентуки» остались без госучастия

АО «Кавминкурортресурсы» приняло решение о выходе из числа собственников «Холдинга Аква». Сделку уже закрыли, сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник.

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«Холдинг Аква» является единственным производителем минеральной воды «Ессентуки» № 4 и № 17 и «Нарзан». Закрытие сделки состоялось на минувшей неделе, уточняет издание.

«Кавминкурортресурс» - крупнейший недпропользователь в России. Он владел 25% частно-государственного «Холдинга Аква». Остальные 75% были у частного ООО «Аква Инвестиции». В рамках сделки «Аква Инвестиции» стали на 100% владельцем «Холдинга Аква», приобретя долю «Кавминкурортресурсов». Информации о сумме сделки пока нет. Других подробностей также не приводят.

В «Холдинге Аква» указали на планы продолжить сотрудничество с крупнейшим российским недропользователем. По словам гендиректора «Холдинга Аква» Святослава Вилька, несмотря на то что «Кавминкурортресурсы» как собственник покинули холдинг, они остаются стратегическим партнером.