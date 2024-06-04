В Сбере заявили о снижении доли валют недружественных стран в портфеле кредитов юрлицам

Доля валют недружественных стран в корпоративном кредитном портфеле Сбера с начала года снизилась на 2 процентных пункта до 10%, по итогам года она может составить около 7%. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, сейчас доля «токсичных» валют в портфеле кредитов юрлицам Сбера составляет чуть больше 2 трлн в рублевом эквиваленте.

«Рынок активно в этом смысле уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании. Нет, этот процесс продолжается: кредиты в недружественных валютах амортизируются естественным путем и выдаются новые — в рублях и юанях. Поэтому я думаю, что к концу 2024 года их доля снизится еще на несколько пунктов и составит около 7%. Но я могу сказать в пике, наверное, эта доля была выше 30%», — отметил Анатолий Попов.



Он подчеркнул, что новых кредитов в валютах недружественных стран не выдавали уже с 2022 года.

Сбербанку приходилось конвертировать кредиты из недружественных валют в дружественные, так как эти кредиты носили инвестиционный, достаточно длительный характер, добавил Попов.

«Если компания-экспортер приходила с инвестиционным проектом, который был связан с экспортной выручкой, то, конечно, привлекать финансирование в валютах недружественных стран было эффективно. Но сейчас, за эти 1,5 года банком была проведена огромная работа по снижению доли недружественных валют в нашем портфеле», — пояснил зампред правления Сбера.



Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».