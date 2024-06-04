Duolingo удалил из приложения уроки с ЛГБТ*

Сервис по изучению иностранных языков Duolingo проинформировал Роскомнадзор об удалении материалов с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об организации проверки бесплатного сервиса для изучения иностранных языков Duolingo с письменными уроками, диктантами и разговорными заданиями на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды.

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», - говорится в заявлении ведомства.



Роскомнадзор ранее предупредил Duolingo о запрете публикации материалов с пропагандой ЛГБТ*, напомнив, что за нарушение предусмотрен штраф до четырех миллионов рублей.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.