Rambler&Co стал одной из лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций

PR-директор медиахолдинга вошла в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

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4 июня 2024 года на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге объявили победителей ХI Всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений ТОР-СОММ 2024. Медиахолдинг Rambler&Co вошёл в топ-20 лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России.

Виктория Джигкаева, директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co, вошла в топ-30 лидеров департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям TOP-COMM 2024, заняла второе место в категории «Медиа» и отмечена в рейтинге «За самую эффективную работу». Виктория имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих должностях в ведущих российских компаниях сферы digital и медиа. В 2023 году она впервые вошла в рейтинг TOP-COMM, в 2018 удостоена бронзовой награды Effie Russia Awards, в 2005 году вошла в топ-55 лучших PR-специалистов медиарынка, по мнению журналистов ведущих деловых изданий РФ. Виктория Джигкаева – член жюри премии НПБК, постоянный член жюри Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.

Виктория Джигкаева, директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co: «Специалисты по коммуникациям, казалось бы, уже привыкли к постоянному изменению медиаландшафта, но каждый следующий вызов продолжает развивать индустрию, устанавливая новые правила. И в этом контексте задача руководителя – соблюсти правильный баланс между накопленными знаниями и трендами. Например, использовать преимущества технологий – ИИ, но помнить про важность человекоцентричности в коммуникациях, развитие команды, благополучие сотрудников и доверие. Предугадывать будущие события, но принимать взвешенные решения, исходя из стратегических приоритетов бизнеса и опыта. Искренне благодарю экспертов премии за высокую оценку работы нашей команды».



Целями рейтинга TOP-COMM 2024 является оценка эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях. Участвуют руководители высшего звена, отвечающие за деятельность департаментов корпоративных коммуникаций и отношений, за внешние коммуникации и внутрикорпоративные коммуникации, взаимодействие с органами государственной власти, общественные связи (PR), программы социальной ответственности бизнеса и благотворительные фонды коммерческих организаций.