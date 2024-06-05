В Британии оценили сроки восстановления экспорта «Газпрома» в Европу

Российский энергетический холдинг потерял долю покупателей из-за начала СВО на Украине. Об этом говорится в докладе для руководителей компании, на который ссылается газета. Согласно прогнозу, представленному в документе, экспорт «Газпрома» в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 миллиардов кубометров в год — лишь треть от уровня до начала конфликта.

Перспективы выглядят более пессимистичными на фоне ноябрьского отчёта, когда компания сообщила об убытках почти в 7 миллиардов долларов за 2023 год.

В статье указано, что «Газпром» надеется на восстановление потерянных объёмов продаж благодаря новому трубопроводу в Китай. Опрошенные FT эксперты заявили, что «Газпрому» придётся согласиться на требования КНР без альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа.

В «Газпроме» сообщили об убытках на сотни миллиардов рублей

При этом цены там намного ниже, чем в Европе, а строительство магистрали ещё не завершено, подчёркнуто в публикации.