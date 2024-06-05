Глава общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов в разговоре с Рамблером оценил ситуацию с продажей нелегальной продукции на российских маркетплейсах, а также прокомментировал планы, согласно которым маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у Росаккредитации.

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник ранее рассказал ТАСС, что в России может быть введено обязательство для маркетплейсов подтверждать в этом органе качество товаров. Соответствующие изменения планируется внести в закон о защите прав потребителей. Согласно инициативе, если товар продается на маркетплейсе и подлежит сертификации, он должен соответствовать двум требованиям: онлайн-площадка должна предоставлять место для размещения ссылки, а продавец обязан ее разместить.

В настоящее время существует проблема с легальностью продукции, которую реализовывают через маркетплейсы, подчеркнул эксперт.

Из-за отсутствия нормальных механизмов контроля на площадки допускаются и нелегальные продавцы, и нелегальная продукция. Причем под нелегальной продукцией мы понимаем не только контрафактную, поддельную продукцию, но и контрабанду – нелегально ввезенные товары, и произведенную с нарушением обязательных требований продукцию, а также фальсифицированную и содержащую запрещенные компоненты продукцию. К сожалению, все это имеет месть быть на маркетплейсах - должный контроль там пока не установлен. И озвученная инициатива укладывается в общую концепцию, согласно которой маркетплейсы уже сейчас с помощью уже существующих бесплатных государственных информационных систем могут существенно сократить как количество нелегальных игроков на своих площадках, так и количество нелегальной продукции. История с сертификатами относится именно к этому. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Множество продающихся на российских маркетплейсах товаров подлежат обязательной сертификации или обязательному декларированию, подчеркнул эксперт.

«На такую продукцию должны выдаваться документы, подтверждающие их соответствие, качество и безопасность. Они, к примеру, говорят о том, что товар не имеет запрещенных компонентов, что он снабжен информацией на русском языке, что он произведен с установленными требованиями, что гарантируются его качество и безопасность. Все это подтверждается документально, и все соответствующие документы есть в открытом доступе. Причем здесь речь идет о широком спектре продукции – это практически вся продукция для детей и подростков, вся легкая промышленность, вся обувь, практически вся пищевая продукция, значительная часть аксессуаров, парфюмерия, бытовая химия и так далее. И представляется вполне логичным, чтобы маркетплейсы при допуске таких товаров на свои площадки запрашивали бы у продавцов в автоматическом режиме информацию о наличии сертификата на товар или декларации. Этот механизм действительно позволит существенно сократить объем нелегальной продукции», - сказал он.



Эксперт добавил, что проверить легальность деятельности продавца также помогает цифровая маркировка, введенная ранее для ряда товаров, таких как одежда, обувь, парфюмерия и других.

«Если продавец не зарегистрирован в системе маркировки как легальный участник оборота, то он не имеет права продавать такую продукцию. Однако наши исследования показывают, что на маркетплейсах находятся тысячи продавцов, которые реализуют маркированную продукцию, но при этом не зарегистрированы как участники оборота. Наши контрольные закупки показывают, что это тоже нелегальная продукция, которая не имеет ни сертификатов, ни деклараций, ни информации на русском языке, ни кодов маркировки. И таких игроков можно было бы не допустить, поскольку есть открытый реестр всех тех, кто действительно имеет право продавать обувь, одежду, парфюм и так далее… Так что в целом предложения по использованию различных цифровых инструментов для контроля ситуации вполне разумны и вместе с тем легко реализуемы, кроме того, они не потребуют никаких дополнительных затрат со стороны маркетплейсов», - отметил специалист.



Введение обязанности для маркетплейсов подтверждать качество реализуемой продукции у Росаккредитации не отразится на стоимости товаров для конечных покупателей, подчеркнул Павлов.

«Мы не говорим о введении новых требований. Мы говорим о только тех требованиях, которые и так обязан соблюдать каждый продавец в России. И неважно, через какие каналы он реализует свой товар – на розничном рынке, в торговых сетях или в интернете. Поэтому никаких изменений в ценах не ожидается. Наоборот, будет обеление рынка, произойдет расширение рынка сбыта для легальной продукции, вырастет уровень защищенности потребителей», - заключил Павлов.



Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук ранее заявила в интервью ТАСС, что российские маркетплейсы создают в экономике абсолютно новую среду.