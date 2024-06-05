В «Тинькофф» объяснили, зачем сделали ребрендинг

Ребрендинг, к которому решил прибегнуть «Тинькофф банк», является «минимум третьей или четвертой итерацией» в развитии бренда с момента его основания. Об этом заявил в беседе с газетой «Ведомости» председатель правления банка Станислав Близнюк.

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Близнюк отметил, что развитие предполагает масштабирование деятельности финансового института на международных рынках. Он подчеркнул, что банк долго искал «новое звучание для бренда, актуальное для эволюции бизнеса за последние годы».

Председатель назвал текущий ребрендинг «очередным шагом дальше». Это новая ступенька вверх, добавил он.

Ранее стало известно, что группу «Тинькофф», в которую входят банк, страховая, брокер, мобильный оператор и lifestyle-сервисы, переименуют в «Т-Банк». Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания банка (2006 год). С 5 июня во всех онлайн-каналах и рекламе начнут использовать новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» и название «Т-Банк».