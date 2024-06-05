Сбер заявил о росте интереса российских и индийских компаний к сотрудничеству

Большинство российских компаний для торговли с Индией предпочитают работать через Сбербанк, что отражается на показателях филиала банка в Индии. Об этом во время питч-сессии на стенде Сбера на Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он уточнил, что за первые четыре месяца 2024 года количество открытых в Сбере счетов корпоративных клиентов увеличилось на 67%. При этом в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличение составило 120%.

Также Попов заявил о стабильном росте количества трансакций юридических и физических лиц, проведенных филиалом Сбера в Индии. По его словам, за четыре месяца этого года их состоялось в три раза больше, чем в аналогичный период 2023 года.

При этом зампред правления Сбера рассказал, что у физлиц пользуется большим спросом услуга перевода денег на счет в Индии прямо из мобильного приложения СберБанк Онлайн. Так, с начала года количество платежей физлиц из России в Индию выросло на 40%.

«Мы видим растущий интерес российских и индийских компаний к взаимному сотрудничеству и выступаем в роли шерпы, помогая предпринимателям двух стран находить друг друга и заключать импортно-экспортные контракты. В первом квартале 2024 года порядка 60% всех платежей за импорт из Индии в Россию прошли через Сбер, и наша доля в двусторонней торговле продолжает расти», — сказал Попов.



Он уточнил, что средний чек платежей юридических лиц, которые проводит филиал Сбера в Индии, за год увеличился на 14%.